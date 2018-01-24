РИАМО - 24 янв. Согласно официальным данным, в Москве за чертой бедности находятся порядка 8,5% жителей, однако власти столицы оценивают количество бедных в 6-7%, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

«По последним данным Росстата, 8,5% (москвичей живут за чертой бедности – ред.). Городу удалось сделать серьезный шаг вперед, так как еще четыре года назад было 11,3%. Реально же, по моей оценке, еще меньше - не более 6-7%. Дело в том, что обследование Росстатом проводится по выборке 5 тысяч семей. Для 12-миллионного города это трудно считать репрезентативным, и мы на этот счет уже направили свое мнение в Росстат», - сказал Петросян в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

По его словам, среди живущих за чертой бедности, в первую очередь, семьи с детьми, но встречаются и пенсионеры, среди последних те, кто живет в семье с низким уровнем доходов или многодетной.

При этом власти оказывают поддержку таким гражданам, и прежде всего - малообеспеченным семьям с детьми, в которых размер среднедушевого дохода не превышает прожиточного минимума на душу населения - 16426 рублей.

«Таким семьям предоставляется ежемесячное пособие: на ребенка в возрасте до трех лет с 1 января 2018 года оно составляет 10 тысяч рублей, с 3 до 18 лет - 4 тысячи. Родителям, воспитывающим детей-инвалидов, выплачивают по 12 тысяч рублей, плюс для них введено новое пособие - 10 тысяч рублей ежегодно на покупку школьной формы ребенку. На ребенка одинокой матери - 15 тысяч рублей в месяц», - напомнил Петросян.

По его словам, семьи с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, также могут рассчитывать на единовременную материальную помощь. Для этого выдаются электронные социальные сертификаты на покупку продуктов - их размер в 2018 году увеличен с 1 тысячи рублей до 2 тысяч, а также сертификаты на покупку одежды и обуви для детей, холодильников, стиральных машин, газовых плит, ноутбуков, микроволновок и другой бытовой техники.

«В частности, в 2017 году только продуктовых сертификатов для таких семей было выдано 75,2 тысячи», - добавил Петросян.

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