РИАМО - 24 янв. Около 40 ярмарок «Ценопад», на которых товары продают со скидками до 70%, проведут в Подмосковье в текущем году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В 2018 году запланировано к проведению порядка 40 «Ценопадов». В 2017 году проведено 43 «Ценопада». По просьбе коллег из других регионов в 2017 году мы провели «Ценопады» в Переславле-Залесском Ярославской области и в Обнинске Калужской области. Данные мероприятия нашли множество положительных отзывов как со стороны производителей продукции, так и со стороны посетителей ярмарки», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он пояснил, что недавно в Подмосковье изменили законодательство в интересах производителей продуктов.

«По ярмаркам отдельно отметим, что мы недавно внесли изменения в областное законодательство и утвердили такое понятие как «сельскохозяйственная ярмарка», на которой 80% и более продукции – продовольственные товары. Надеемся, это позволит также помочь нашим производителям в продвижении товаров», - добавил Посаженников.

Проект «Ценопад» носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Стоимость представленных на ярмарке товаров на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах, а на некоторые категории товаров скидка доходит до 70%.