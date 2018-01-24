РИАМО - 24 янв. Общая сумма скидок, предоставленных покупателям магазинов в рамках акции «Социальная скидка Подмосковья» за два года, составила 2,6 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В настоящее время социальные скидки на территории Московской области предоставляют 3363 магазина. За два года количество пробитых чеков составило 186,6 миллиона штук, общая сумма предоставленной скидки составила 2,6 миллиарда рублей. Также отметим, что никто из представителей ритейла не отказался от взятых на себя обязанностей и не менял условия в сторону ухудшения», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что социальные скидки в настоящий момент предоставляются в магазинах торговых сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Атак», «Верный», «Магнит», «Глобус», «О’Кей», «Лента», «Магнолия», «Авоська», «Монетка», а также в более чем 200 магазинах МСПК.

Величина скидки варьируется от 5% до 10%. «Социальная скидка Подмосковья» распространяется на все товары, представленные в магазинах, кроме табачной и алкогольной продукции. Временные рамки предоставления скидки у каждой торговой сети индивидуальные.

Социальная скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и другим гражданам, относящимся к льготным категориям, при предъявлении социальной карты Московской области, а также социальным работникам по предъявлении служебного удостоверения и социальной карты маломобильного гражданина, находящегося на надомном обслуживании.