РИАМО (СТУПИНО) – 24 янв. В подмосковном Ступине полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении оружия, сообщил Ступинскому информагентству сотрудник пресс-службы ОМВД России по городскому округу.

Сотрудники отдела уголовного розыска Михневского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Ступино в ходе отработки жилого сектора около одного из домов по улице Библиотечная в поселке Михнево задержали 52-летнего уроженец Саратовской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. Обрез был отправлен на исследование, согласно которому выявлено, что изъятое оружие относится к категории огнестрельного, оно исправно и пригодно для стрельбы», – сказал сотрудник.

По данным агентства, отделом дознания ОМВД России по городскому округу Ступино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.