РИАМО - 24 янв. Московский метрополитен может начать продажи рекламы в подземке самостоятельно, отказавшись от привлечения единого подрядчика, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Не сумев за несколько лет найти надежного партнера для продажи рекламы, ГУП «Московский метрополитен» рассматривает альтернативные возможности развития на этом рынке. Не исключено, что предприятие будет продавать ее самостоятельно, как это уже сделали два других транспортных ГУПа — «Мосгортранс» и «Мострансавто», - говорится в статье.

По информации газеты, после расторжения контракта с рекламным подрядчиком «Трейд Компани» ГУП «Московский метрополитен» пока не планирует проводить новый конкурс по выбору партнера. Предприятие намерено продавать рекламу самостоятельно, без привлечения единого подрядчика. Возможная причина заключается в том, что участники рынка сейчас вряд ли готовы обеспечить необходимые для партнерства инвестиции.

В пресс-службе столичной подземки заявили, что на сегодняшний день ведется разработка дальнейшей концепции размещения рекламы в метро, при этом рассматриваются все возможные модели размещения рекламы.

Издание напоминает, что ранее от эксклюзивных подрядчиков отказались ГУП «Мосгортранс», управляющее московскими автобусами и троллейбусами, и ГУП «Мострансавто», отвечающее за подмосковные автобусы. Они тоже выбирали подрядчиков на аукционе. Однако партнер «Мосгортранса» компания «Бульварное кольцо» платила не вовремя, а потом обанкротилась. Партнер «Мострансавто» «Нью-Тон» не смог исполнить обязательства, и контракт с ним разорвали.