РИАМО - 24 янв. На западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в избиении собутыльника табуреткой, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, 23 января в 06:38 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из дома 6 по Кастанаевской улице мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей свода черепа.

«23 января в 11:30 по указанному адресу задержан гражданин, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, табуретом причинил потерпевшему указанные телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.