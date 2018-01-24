РИАМО - 24 янв. В Подмосковье лицензию на медицинскую деятельность теперь можно получить с помощью регионального портала госуслуг, перевод данной услуги в электронный вид делает процедуру выдачи лицензий удобной и прозрачной, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«На портале госуслуг Московской области появилась возможность подать заявление и необходимые документы на лицензирование медицинской деятельности в режиме онлайн. Лицензию можно также получить в электронном виде. Тем самым мы полностью исключаем контакт заявителя и чиновника. Подмосковье стало одним из первых в России регионов, где доступна такая услуга», – сказала Забралова.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на подмосковном портале госуслуг, могут дистанционно направить заявление о предоставлении лицензии, заполнив электронные формы на сайте.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что новая услуга доступна всем учреждениям здравоохранения региона, кроме клиник, подведомственных федеральным органам власти, а также учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Больше нет необходимости лично обращаться с документами для получения лицензии. Перевод данной услуги в электронный вид существенно сокращает время, делает процедуру удобной, а также способствует повышению прозрачности процесса, ведь все этапы прохождения заявки отображаются в личном кабинете в режиме реального времени», – подчеркнул Марков.