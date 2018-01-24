РИАМО - 24 янв. Правительство Московской области по решению суда получит возмещение в размере порядка 10 миллиардов рублей по гражданским искам за похищенное Жанной Булах имущество из средств, вырученных за арестованную собственность фигурантки дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Басманный суд накануне признал Жанну Булах, бывшую жену экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, виновной в многомиллиардных хищениях из бюджета Подмосковья и заочно приговорил ее к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. По решению суда, арестованное имущество будет изъято в счет погашения гражданских исков.

«Имущество Булах во Франции и Швейцарии на данный момент арестовано и по решению суда будет изъято в счет погашения гражданских исков, а оставшиеся суммы пойдут в бюджет государства. Согласно приговору, по заявленным гражданским искам областных муниципальных предприятий и двух ОАО будет возмещено порядка 10 миллиардов рублей. Приговор суда должен быть легализован и приведен в исполнение на территории Франции и Швейцарии», - отмечается в сообщении.

Сумма хищения из бюджета Московской области, совершенного группировкой, в которую входила Булах, составила более 11 миллиардов рублей. Потерпевшими и гражданскими истцами в данном уголовном деле оказались муниципальные организации Химок, Пушкинского и Чеховского районов, а также областные акционерные общества - ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), ущерб которых составил более 8,2 миллиарда рублей, пояснил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Похищенные деньги участники группы вывели за границы России, в частности, в офшорные зоны в Республике Кипр. Впоследствии на них приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторную яхту, зарегистрированную на Каймановых островах, и иное имущество.

Суд заочно приговорил Жанну Булах к 11 годам колонии, она в настоящее время находится на территории США и не может быть экстрадирована из-за отсутствия договора о выдаче между США и Российской Федерацией.

Пострадавшие, которые не участвовали в данном судебном заседании, имеют право подать иск на возмещение своего ущерба позже.