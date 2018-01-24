РИАМО - 24 янв. На севере Москвы неизвестный, вскрыв контейнер, установленный на стройплощадке, украл оттуда инструменты, ущерб оценивается почти в 2,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о краже по адресу: Ходынский бульвар, дом 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 29 до 30 декабря 2017 года неизвестный неустановленным способом вскрыл замок железного контейнера, находящегося на строительной площадке по указанному адресу, и совершил кражу строительных инструментов, скрылся. Материальный ущерб составил около 2,48 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».