РИАМО - 24 янв. На севере Москвы злоумышленники под угрозой оружия отобрали у двух женщин игрушечный пистолет, 2 доллара, косметичку и телефон, ущерб составил около 1,5 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, 23 января в 10:11 поступило сообщение о разбое по адресу: Хорошевское шоссе, 12.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в подъезде дома по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, заявительнице и ее знакомой, насильно завели их в квартиру, где открыто похитили: у заявительницы - детский игрушечный пистолет, косметичку и 2 доллара США, у ее знакомой - телефон сотовой связи, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общий материальный ущерб составил около 1,5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».