РИАМО - 24 янв. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко запускает просветительский проект «Студия», в ходе которого искусствоведы, режиссеры и актеры расскажут о происходящем за кулисами театра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году Московскому академическому музыкальному театру имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко исполняется сто лет. Официально юбилейный сезон стартует в сентябре, однако готовиться к празднику труппа начала заранее — запустила цикл просветительских встреч под названием «Студия», - говорится в сообщении.

В рамках проекта будут проводить экскурсии — прогулки по театру с погружением в историю здания и наблюдением за подготовкой к спектаклю. В разных цехах гостям расскажут о работе технических служб, мастерских, жизни оркестра, хора и балетной труппы.

Серия лекций о театральном искусстве и искусстве в целом начнется 28 января. Перед четверкой одноактных балетов «Баланчин. Тейлор. Гарнье. Экман» критик Татьяна Кузнецова будет беседовать с художественным руководителем балета Лораном Илером и хореографом Александром Экманом. Также состоится лекция музыкального критика Натальи Зимяниной, открытая встреча кинокритика Антона Долина с главным режиссером театра Александром Тителем, разговоры с музыковедами, историками, авторами постановок, режиссерами и актерами.

Зрители также смогут узнать, как происходит процесс выпуска спектакля. Побывав на экскурсиях, открытых репетициях и встречах с командой, можно будет увидеть разные стороны творческой работы. Первый опыт — наблюдение за подготовкой к премьере оперы «Енуфа», которая состоится 28 февраля.

Еще одна задача проекта «Студия» — воспитать увлеченную искусством аудиторию. В программе уже есть детские экскурсии, а в марте театр возродит художественную мастерскую для детей в декорационном цеху. Весной также планируется запустить цикл камерных «встреч» с инструментами оркестра и специальные музыкальные занятия для самых маленьких зрителей.

Отдельным направлением работы станет сотрудничество со школами, студентами и выпускниками вузов. В ближайшее время откроется набор в группу молодых критиков, которые будут постоянными участниками художественной жизни театра.