РИАМО - 24 янв. Профессор МГУ отказался принять экзамен у студента в кипе и предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории, студент был вынужден искать другого преподавателя для сдачи экзамена, сообщается на сайте информационно-аналитического центра «СОВА».

По информации на сайте, инцидент произошел 22 января.

«Профессор Вячеслав Бабурин, заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, отказался принять экзамен по географии у одного из студентов, поскольку тот был в кипе. Профессор предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять головной убор», – говорится в сообщении.

Студент обратился в секретариат, в результате экзамен у него принял другой преподаватель. Борода обратился с жалобой в ректорат.

По словам студента, ранее, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю Йом-Киппура (важнейший праздник в иудаизме – ред.), преподаватель посоветовал ему «покреститься».