РИАМО - 24 янв. Кинотеатры «Москино» в День студента сделают учащимся колледжей и вузов скидку в 30%, цена билета составит 200 рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В День российского студенчества, 25 января, билеты в 13 кинотеатрах сети «Москино» департамента культуры города Москвы для учащихся вузов и колледжей будут стоить 200 рублей. Это на 30-40% ниже обычной стоимости посещения вечерних киносеансов, цена на которые варьируется от 300 до 380 рублей. Чтобы попасть на показ по льготным условиям, в кассе необходимо предъявить студенческий билет», - говорится в сообщении.

Билеты будут продавать на сеансы, идущие с 14:00 и до конца дня. Таким образом, студенты смогут увидеть как фестивальные киноленты, так и блокбастеры – например, российский фильм «Движение ввверх» Антона Мегердичева.

В кинотеатрах «Сатурн» и «Полет» покажут комедию «Приключения Паддингтона – 2», в «Туле» в 21:15 состоится показ картины «Форма воды», а в «Факеле» в 21:10 начнется сеанс фильма «Хэппи-энд» и так далее.

Кроме того, 25 января по льготной цене студенты смогут посетить каток на ВДНХ — для них будет действовать скидка 50%. Аналогичную скидку предоставят всем Татьянам, а студенткам с этим именем и вовсе предоставят бесплатный вход.