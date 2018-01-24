РИАМО – 24 янв. В интернете появилась петиция, авторы которой требуют запретить распространение песни «Возможно» группы «МЫ», которая, по мнению пользователей, могла спровоцировать студента Бауманки на убийство приятельницы, передает РЕН ТВ.

В ночь на 23 января в одной из московских квартир было найдено тело 19-летней девушки. По версии следствия, студент задушил девушку и нанес ей ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело студента нашли рядом с его жертвой.

«Студент Бауманки Артем И. убил соседку из-за неразделенной любви... Одним из поводов для убийства послужила песня, об этом пишет сам Артем», - говорится в тексте петиции.

Сам студент написал в своем последнем посте в соцсетях, что убил подругу, потому что «очень сильно любил», однако она испытывала симпатию к его другу. Он также признался, что воспринимал песню «Возможно» «как призыв к действию».