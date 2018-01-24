РИАМО – 24 янв. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, поскольку Россия отстранена от участия в Играх, ее флаг оказался под запретом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

«Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены», – сообщает сайт оргкомитета Игр.

Отмечается, что флаги будет запрещено проносить как на соревнования, так и на тренировочные объекты.

Российские атлеты выступают на Олимпийских играх - 2018 под олимпийским флагом в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

Россия на Олимпиаде‑2018 под нейтральным флагом: что это значит>>