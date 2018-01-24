РИАМО – 24 янв. В столичном музее истории зоопарка и зоопарковского дела с 21 февраля можно увидеть найденные археологами останки доисторических животных, обитавших на нынешней территории Москвы 15 тысяч лет назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 21 февраля в Московском зоопарке начнут показывать уникальную коллекцию останков вымерших животных ледникового периода. В экспозиции музея истории зоопарка и зоопарковского дела представят два бивня, позвонок и зуб молодого мамонта, а также два черепа взрослых бизонов. Это археологические находки, обнаруженные археологами при строительстве и благоустройстве улиц города в геологическом слое, насчитывающем 15 тысяч лет», - говорится в сообщении.

В свою очередь, представители пресс-службы московского департамента культурного наследия отметили, что доисторических животных ежегодно находят по всему миру. Но столичные находки особо ценны для московских специалистов, поскольку хорошо сохранились.

«Останки древних животных пролежали под землей на глубине шести метров в так называемом геологическом слое 15 тысяч лет. Все находки специалисты отнесли к эпохе позднего плейстоцена, когда на земле жили мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, яки», — сказал заместитель руководителя департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В сообщении добавляется, что последней из находок является бивень мамонтенка, который обнаружили близ реки Сходни при разрытии строительного котлована в 2017 году. Длина бивня — полтора метра, его вес составляет 10 килограммов. Такая же находка была сделана в 2016 году на Кутузовском проспекте во время прокладки коммуникаций.

За последние два года во время раскопок и археологического мониторинга при благоустройстве, строительстве и ремонтных работах в Москве было обнаружено более 10 тысяч артефактов. Так, например, в «Зарядье» были найдены кремневые топоры бронзового века, или так называемые фатьяновские, а также каменные топоры бронзового века, которые датируются III–II тысячелетиями до нашей эры. Большая часть археологических находок пополняет коллекцию Музея Москвы.