РИАМО - 24 янв. Учеников столичных школ научат создавать элементы дополненной реальности, визуализировать строение молекул и проектировать путешествие в космос в 3D-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для создания проектов, презентаций и роликов в формате 3D, помимо программы-конструктора, необходим компьютер и очки виртуальной реальности для тестирования. Такое оборудование уже есть у многих образовательных организаций. Конструкторами виртуальной и дополненной реальности продолжат бесплатно оснащать школы, детские технопарки и ведущие вузы Москвы, если у них возникнет потребность в таком программном обеспечении», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что специальную программу-конструктор уже начали осваивать ученики школ №№ 384 и 438, «ТемоЦентра» департамента образования, детского технопарка на базе технополиса «Сколково», а также студенты Национального исследовательского университета «МИЭТ», МГТУ имени Н.Э. Баумана и РГСУ.

«Конструктор EV Toolbox позволяет моделировать сложные химические эксперименты, визуализировать строение молекул и клеток живых организмов, а также проектировать Вселенную и планеты. Программу можно использовать на уроках информатики, физики, химии, биологии, а также в рамках проекторной и исследовательской деятельности учащихся и дополнительного образования», — сказал руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

По его словам, ученикам достаточно нескольких уроков, чтобы научиться создавать элементы 3D-реальности. Программа обучения создателями конструктора EV Toolbox подготовлена для преподавателей московских школ и колледжей.

В сообщении уточняется, что создателем программы является резидент ИТ-кластера инновационного центра «Сколково». Компания представила конструктор на сессиях московских производителей, которые организует Агентство инноваций Москвы. В итоге агентство реализовало проект в московских образовательных учреждениях.