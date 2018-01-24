РИАМО - 24 янв. В аэропортах Московского авиаузла в среду утром отменили и задержали 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержали три рейса и отменили один; в «Домодедове» задержано шесть рейсов, еще 12 отменено, в «Шереметьеве» задержали два рейса. Информации об отменах и задержках в аэропорту «Жуковский» нет.

В среду в Москве и Московской области ожидается слабый снег, минимальная температура воздуха составит минус 13 градусов. Ожидается ветер переменного направления скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.