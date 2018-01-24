РИАМО – 24 янв. Все желающие посетить каток в парке Горького теперь могут оплатить визит транспортной картой «Тройка», для этого нужно заранее пополнить баланс, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На каток в парке Горького теперь можно пройти с помощью транспортной карты «Тройка». Нужно только приложить билет к турникету на входе, и сумма, равная цене билета, спишется с баланса автоматически. Для этого «Кошелек» нужно пополнить заранее», — говорится в сообщении.

«Тройкой» можно оплатить билет при входе в пятый павильон катка, куда посетители приходят со своими коньками. Кроме того, транспортная карта открывает проход через экспресс-павильон на катке в парке ВДНХ, который работает не только по будням, но и в праздники и выходные дни. Возможность оплатить входной билет «Тройкой» можно и в Московском зоопарк.