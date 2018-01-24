РИАМО - 24 янв. В Москве в преддверии Дня студентов появились 11 виртуальных копий великого русского ученого Михаила Ломоносова, двойников можно встретить в парках, скверах и на улицах в центре города 24 и 25 января, а пользователи приложения Histars могут сделать памятное селфи, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

«Ко Дню студента виртуальные двойники одного из основателей МГУ — Михаила Васильевича Ломоносова — появились в парках и на улицах Центрального округа столицы. 3D-копии великого русского ученого разместили по 11 адресам. 24 и 25 января их могут «поймать» камерами своих смартфонов пользователи городского приложения Histars. Сделать селфи с ученым можно на Тверском и Цветном бульварах, в парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ, в «Зарядье», - говорится в сообщении.

В меню приложения Histars есть специальный компас, который поможет определить местоположение 3D-двойников. Сначала виртуальную копию нужно «поймать» камерой смартфона, затем фигуру можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также сделать с ней фотографию.

«После 25 января сделать селфи с Ломоносовым можно будет только на Воробьевых горах, как и раньше. За пределами Москвы виртуальный двойник ученого обитает в Иркутском национальном исследовательском техническом университете», — отмечается в сообщении.