РИАМО - 24 янв. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано 17 возгораний, для их ликвидации привлекались порядка 150 человек, сообщается в среду на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров - 17 Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 151 человек, 43 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом были спасены пять человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.