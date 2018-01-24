РИАМО - 24 янв. В результате использования тепловых пушек шесть человек отравились угарным газом в Одинцовском районе, пять из них госпитализированы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

23 января в 23:45 от оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, улица Амбулаторная, 14.

«Предположительно, 6 человек отравились неизвестным газом в результате использования тепловых пушек, из них госпитализировано 5 человек в ГКБ №123 Одинцовского районе, диагноз – отравление угарным газом»,- говорится в сообщении.

На месте врачами скорой медицинской помощи осмотрено 12 человек. Погибших нет.

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