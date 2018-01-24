РИАМО - 24 янв. Жители столицы в социальных сетях пожаловались на неработающие эскалаторы на станциях метро и МЦК «Международная» и «Деловой центр», некоторые пользователи отметили, что эскалаторы не работают уже почти как месяц.

«Скажите, пожалуйста, кто отвечает за работу эскалаторов в переходах? Уже несколько дней отключены эскалаторы на выходе из метро «Международная»/МЦК «Деловой центр» по неизвестной причине! Когда эскалаторы заработают?» — написала в Twitter пользователь Inessa Kwiatkowski, задав вопрос официальному аккаунту столичной подземки.

Пользователь Valinae дважды обратился к официальному аккаунту в Twitter московского метро. Он поинтересовался, как со станции «Деловой центр» выходить пожилым, инвалидам и беременным, так как эскалаторы и лифты не работают. Пользователь также спросил, сколько это будет продолжаться.

«Почему уже неделю не могут починить эскалаторы на МЦК «Деловой центр»? Это заговор с Минспорта для офисных планктонов?» — с юмором отнеслась к ситуации пользователь Katarina Fred.

В группе в Facebook «Синие ведерки» пользователь Мария Евгеньевна посетовала на то, что эскалаторы не работают почти месяц, и опубликовала официальный ответ от московского метро по поводу неработающих эскалаторов. В нем говорится, что внеуличный переход построен в составе работ по созданию центрального ядра «Москва-Сити», и балансосодержателем до настоящего момента являлся ГУП «Центр-Сити», и объект не входил в сферу ответственности подземки.

«Согласно распоряжению департамента городского имущества города Москвы подземный пешеходный переход от вестибюля станции мини-метро «Международная» до участков №11 и №12 Московского международного делового центра «Москва-Сити» закреплен за ГУП «Московский метрополитен» на праве хозяйственного ведения», — уточняется в документе.

В ответе метрополитена указывается, что по данным эскалаторам и лифтам возникли вопросы. В частности, не была предоставлена исполнительная документация, необходимая для организации безопасной эксплуатации данных эскалаторов.

«Имеются множественные замечания к техническому состоянию передаваемых эскалаторов. На эскалаторах не произведено техническое освидетельствование в соответствии с требованиями действующей на метрополитене нормативно-технической документации. Отсутствует договор на техническое обслуживание», — добавляется в документе.

Кроме того, в ответе метрополитена указывается, что обслуживающая эти эскалаторы и лифты фирма «Лифтстройсервис» с начала декабря 2017 года прекратила обслуживание подъемного оборудования.

Московский метрополитен не имеет права эксплуатировать эти эскалаторы до проведения экспертизы промышленной безопасности на соответствие эскалаторов необходимым нормам и правилам. Столичная подземка проводит работу по разработке проектов техзаданий на проведение экспертизы промышленной безопасности и заключение договора на обслуживание эскалаторов и лифтов, заключается в документе.