РИАМО - 24 янв. В Москве и Подмосковье ожидается слабый снег, минимальная температура воздуха составит 13 градусов мороза, сообщается в среду на сайте «Метеоновости».

«В Москве и Московской области местами покружит слабый снег. Температура воздуха в Москве минус 10 - минус 8, по области минус 13 - минус 8 градусов»,- говорится в сообщении.

Также ожидается ветер переменного направления скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Специалисты отмечают, что высокое атмосферное давление плохо переносят лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли и боли в области сердца.

Кроме того, высокое атмосферное давление, а также перепады температуры от ночи ко дню формируют погоду спастического типа, которая неблагоприятна для людей, склонных к спастическим реакциям. Даже вполне здоровые люди могут испытывать чувство усталости и раздражительности. Рекомендуется снизить физические нагрузки, а также иметь при себе лекарственные препараты первой помощи.