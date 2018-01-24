РИАМО - 24 янв. Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена вечером 23 января, причиной которого стал инцидент с пассажиром, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

«22:40, Таганско-Краснопресненская линия. Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.

Московский метрополитен сегодня – это 12 линий, общей протяженностью 338,9 километра с 203 станциями. Ежедневно по будням метрополитеном пользуются более 9 миллионов пассажиров. Средняя дальность поездки пассажира составляет около 14,5 километров. Каждый день по линиям пропускается более 10,5 тысяч поездов с минимальным интервалом движения 90 секунд.

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