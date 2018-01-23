РИАМО - 23 янв. Пешеходам и водителям в Подмосковье рекомендовали быть осторожными из-за тумана с видимостью 200-500 метров, который ожидается в регионе предстоящей ночью и 24 января, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 января 2018 года в Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - сообщается на сайте.

Людям, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано не выходить на улицу. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. При такой видимости водителям следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

"При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию», - подчеркивается на сайте.

При движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости в тумане до 50 метров и менее движение транспорта прекращается.

Ранее столичный главк МЧС России также предупредил жителей Москвы о сильном тумане на 24 января.