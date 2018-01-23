РИАМО - 23 янв. Туман с видимостью 200-500 метров ожидается на территории Москвы предстоящей ночью и днем 24 января, водителям рекомендовали быть внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Также жителям напомнили, что в тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.