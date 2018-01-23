РИАМО - 23 янв. Жители и гости столицы могут попробовать более 300 сортов меда на ярмарке «От Крыма до Владивостока», которая проходит в Ветошном переулке, кроме того, посетители смогут найти и приобрести там и сыры, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Пчеловоды и сыровары из разных уголков России встречают гостей в самом сердце Москвы. Пятая, юбилейная ярмарка меда «От Крыма до Владивостока» проходит по адресу: Ветошный переулок, 13, с 13 января по 12 февраля 2018 года. В этом году она объединила самые лучшие, самые вкусные и самые натуральные товары – мед и фермерский сыр. Посетителей ждут отменные продукты, разнообразие сортов и значительные скидки!» - говорится в сообщении.

В ярмарке участвуют пчеловоды из 20 регионов России, которые порадуют посетителей более чем 30 сортами меда, в том числе и редкими – вересковым, пустырниковым, лавандовым, медом дикой розы и так далее.

Гости на ярмарке также найдут сыр, который является визитной карточкой каждого участника. Например, у Истринской сыроварни Олега Сироты – это пармезан, у семейной сыроварни «Ярило» - козьи сыры в обсыпке из пряных трав, у «Сыр&Бир» – отменный «Валансе».

Как отмечается в сообщении, все пенсионеры, ветераны и инвалиды могут получить скидки на продукцию ярмарки. Вход же на мероприятие для всех бесплатный.