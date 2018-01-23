РИАМО - 23 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ландшафтный парк «Зарядье» новым символом города и подчеркнул, что данный объект уникален для столицы.

«Всего за несколько месяцев «Зарядье» стало новым символом Москвы. Это первый крупный парк в пределах Бульварного кольца за 200 лет, уникальный по форме и содержанию», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в текущем году там откроют филармонию мирового уровня, и пройдет урбанистический форум.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Свободным для посещения парк сделали с 11 сентября. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.