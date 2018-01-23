РИАМО - 23 янв. На онлайн-площадке «Активный гражданин» пройдет кампания по записи на вакацинацию домашних животных против бешенства, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«В проекте «Активный гражданин» в четвертый раз стартует кампания по записи на прививку от бешенства домашних животных москвичей. Жители столицы могут оставить заявку на прививку, выбрать адрес ближайшей станции по борьбе с болезнями животных или вызвать ветеринара на дом», - говорится в сообщении.

Бешенство – вызываемая вирусом Rabies virus болезнь, которая характеризуется поражением центральной нервной системы и приводит к летальному исходу. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные, вот почему вакцинация любимого питомца – дело ответственное и обязательное.

Кроме того, важно помнить, что данное заболевание через укус животного передается и человеку. В России вакцинация от бешенства является обязательной и бесплатной.

В Москве в 2017 году от бешенства были вакцинированы более 420 тысяч собак и кошек.