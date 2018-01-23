РИАМО - 23 янв. Публичное обсуждение соблюдения обязательных требований трудового законодательства и других правовых актов в Подмосковье, пройдет в Москве 24 января, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда по Московской области.

«С 11:00 до 13:00 часов 24 января по адресу: Москва, улица Домодедовская, дом 24, корпус 3, восьмой этаж, Государственной инспекцией труда в Московской области проводится публичное обсуждение соблюдения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», - говорится в сообщении.

Для участия в слушаниях приглашены представители государственных органов власти и общественных организаций Московской области.

На публичном мероприятии предлагается обсудить доклад о правоприменительной практике Госинспекции в Московской области за четвертый квартал 2017 года, с которым можно подробно ознакомиться на официальном сайте в интернете (git50.rostrud.ru) в разделе «Профилактика нарушений» в подразделе «Публичные обсуждения».