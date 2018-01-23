РИАМО - 23 янв. Замминистра культуры РФ Александр Журавский прокомментировал конфликт между драматургом Юрием Поляковым и столичным театром имени Вахтангова, отметив, что каждый имеет право высказывать свое мнение, сообщается на сайте Минкультуры России.

Ранее в СМИ появилась информация, что артисты театра Вахтангова обратились в Минкультуры РФ с письмом, в котором ответили на критику своего художественного руководителя Римаса Туминаса со стороны Юрия Полякова. Последний раскритиковал Туминаса за то, что в театре мало современных постановок.

«Хотел бы от имени министерства культуры Российской Федерации и от себя лично поздравить Римаса Владимировича с прошедшим днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья и творческих успехов. Что касается возникшей полемики между театром имени Евгения Вахтангова и писателем, драматургом Юрием Поляковым, отмечу, что у нас демократическое государство, где каждый имеет право на высказывание собственного мнения», - сказал Журавский

Он добавил, что министерство с глубоким уважением относится к Вахтанговскому театру, его творческому и репертуарному выбору, оказывая всемерное содействие развитию этого театра.

«Нынешний репертуар Вахтанговского театра отвечает самым взыскательным требованиям и не вызывает никаких вопросов со стороны министерства», - отметил Журавский.

В то же время замминистра культуры РФ отметил, что ведомство уважает и право Полякова на свободу слова и высказывания им своего личного мнения. Журавский подчеркнул, что при этом тема поддержки современной драматургии требует отдельного обстоятельного разговора – желательно без захлестывающих оппонентов эмоций и перехода на личности.