РИАМО - 23 янв. Глава Орехово-Зуевского района Подмосковья Борис Егоров разъяснил принципы формирования городского округа Ликино-Дулево, пояснив, что этот процесс не будет одномоментным.

Он напомнил, что с 1 января вступил в действие закон Подмосковья «Об объединении сельского поселения Верейское, сельского поселения Демиховское и сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским округом Орехово-Зуево и внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границе городского округа Орехово-Зуево» и региональный закон «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

«Оставшаяся территория - три городских и семь сельских поселений на 1 января 2018 года составили муниципальное образование «Орехово-Зуевский муниципальный район». И вот с 10 января текущего года, в соответствии с законом Московской области <…> «Об организации местного самоуправления на территории Орехово-Зуевского муниципального района», эти десять поселений объединяются в единый городской округ Ликино-Дулево. Преобразование произойдет не одномоментно с указанной даты, а по истечении установленного этим законом переходного периода», - написал Егоров в Instagram.

Он добавил, что период завершится после формирования органов местного самоуправления, а именно избранием в совет депутатов, вступлением в должность главы нового муниципального образования и формированием администрации городского округа. В законе, по словам Егорова, указан порядок формирования представительного и исполнительно-распорядительного органов вновь образованного муниципального образования.

«Выборы в совет депутатов ориентировочно будут назначены на конец апреля – начало мая 2018 года. Со дня формирования представительного органа прекратятся полномочия советов депутатов поселений и совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района», - указал Егоров.

Он отметил, что на первом заседании депутаты утвердят положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Ликино-Дулево, а по результатам проведенного конкурса изберут главу городского округа, который также возглавит местную администрацию. Со дня вступления в должность главы городского округа Ликино-Дулево прекратятся полномочия глав поселений.

«По вопросам организации местного самоуправления, следует пояснить, что фактически до окончания переходного периода будут действовать представительные и исполнительно-распорядительные органы Орехово-Зуевского муниципального района, городских и сельских поселений. Без сомнения в 2018 году предстоящие перемены, так или иначе, коснутся почти всех направлений деятельности муниципалитета. Однако уверен, что сложности переходного периода не затронут интересов жителей муниципального образования», - подчеркнул глава района.

Он добавил, что администрация муниципалитета приложит все усилия, чтобы реализация данной административной реформы прошла без осложнений.