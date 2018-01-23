РИАМО - 23 янв. Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал отзыв прокатного удостоверения на картину «Смерть Сталина», отметив, что это было сделано в соответствии с законодательством, сообщается на сайте Минкультуры России.

Он отметил, что в ведомство поступают обращения граждан по итогам просмотра британского фильма «Смерть Сталина».

«Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма. У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории», - сказал Мединский.

Он подчеркнул, что требовательность, даже категоричность в самооценке – традиция российской культуры, но указал на разницу между критическим анализом истории и глумлением над ней.

«Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал. Но это все – вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма», - пояснил министр.

Он заключил, что в силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение киноленты и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу.

Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина» был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях играют Стив Бушеми, Джейсон Айзекс и Ольга Куриленко.