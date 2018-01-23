РИАМО - 23 янв. Московский «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с китайским футбольным клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в товарищеском матче в испанской Марбелье, где столичный клуб проводит первый зимний сбор, сообщает во вторник ТАСС.

«В составе российской команды гол забил перуанец Джефферсон Фарфан (39). На 18-й минуте встречи Фарфан не реализовал пенальти. У китайского клуба отличился Чжэн Далунь (52). В составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» также играли бразилец Алешандре Пато и бельгиец Аксель Витсель», - говорится в сообщении.

В следующем матче 27 января «Локомотив» сыграет со шведским «Эстерсундом». Встреча также пройдет в Марбелье.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».