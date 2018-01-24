РИАМО - 24 янв. В Москве в среду состоится концерт в трех отделениях, посвященный юбилею музыканта Юрия Башмета, сообщил в понедельник продюсер Дмитрий Гринченко.

«Концерт будет в трех отделениях. Мы решили его сделать в стиле Башмета. В первом отделении будет рассказ о его жизни, во втором отделении прозвучит произведение, которое сыграло роль в судьбе Юрия Башмета, а в третьем отделении будут музыканты», - сказал Гринченко.

Альтисту и дирижеру Юрию Башмету в этом год исполняется 65 лет. В рамках музыкального фестиваля выступят альтисты из Кореи, Англии, Украины и России. Также пройдет международный конкурс альтистов.

Юрий Башмет — советский российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.