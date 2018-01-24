РИАМО - 24 янв. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в среду проведет выездное заседание, посвященное работе управлений координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций министерства здравоохранения Московской области, мероприятие пройдет в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В рамках мероприятия будут приведены данные по исполнению программы капремонта и строительства объектов здравоохранения (в том числе ФАПов), по обеспечению кадрами, диспансеризации жителей, обеспечению лекарственными препаратами», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители министерства здравоохранения Московской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Подмосковья, ГБУ «Мособлмедсервис».

Кроме того, перед заседанием комитета участники мероприятия ознакомятся с деятельностью ГБУЗ «Детская городская больница» в Одинцове.