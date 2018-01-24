РИАМО - 24 янв. Выставка картин Карла Брюллова откроется в среду в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, посетить выставку можно будет по 24 июня, сообщается на сайте галереи.

«Выставка «Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга» пройдет в 11 зале Третьяковской галереи в Москве по адресу: Лаврушинский переулок, 10. Посетить ее можно с 24 января по 24 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Экспозиция будет состоять из восьми работ живописца, которые массовому зрителю почти неизвестны. Владелец коллекции - праправнук старшего брата Карла Брюллова Александра, который на протяжении многих лет собирал картины знаменитого родственника.

Одно из самых интересных полотен, которое будет представлено на выставке - «Дама у фортепьяно». Специалисты утверждают, что на холсте изображена жена художника Эмилия Тимм. История их отношений непроста: Карл Брюллов прожил с красавицей меньше двух месяцев и развелся со скандалом.

На выставке будут представлены и другие картины, например, «Портрет Е. П. Гагариной с сыновьями Евгением, Львом и Феофилом», автопортреты, групповые, семейные портреты и портреты на прогулке.

Кард Брюллов (1799-1852) – русский живописец, монументалист, акварелист, представитель классицизма и романтизма. Выдающийся мастер парадного и камерного портрета. С 1822 по 1834 годы жил и работал в Италии, где написал картину «Последний день Помпеи», удостоенную Гран-при на выставке в Париже.