РИАМО - 24 янв. «Служебный диктант», в котором примут участие более 200 руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания граждан Московской области, состоится в доме правительства Подмосковья в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Текст для диктанта подготовила доктор филологических наук, профессор кафедры социального управления и экономики Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, председатель Союза переводчиков России Ирина Николаевна Тупицина. Читать текст будет журналист, телеведущий Михаил Зеленский», - говорится в сообщении.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская отметила, что ведомство решило провести этот диктант с целью формирования у руководителей практических навыков в подготовки документов и деловых писем.

«По результатам диктанта мы проведем обучающий семинар «Культура письменной и деловой речи»», - заключила Фаевская.