РИАМО - 24 янв. Российско-греческий форум состоится в Подмосковье в среду и 25 января, в рамках мероприятия пройдут презентации российских и греческих регионов, рабочие встречи и переговоры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Минкультуры России 24-25 января проводит туристский форум «Такая разная Греция». Мероприятие пройдет в рамках «перекрестного» Года туризма Россия – Греция – 2017/18», - говорится в сообщении.

В первый день форума, в среду, греческая делегация посетит город Сергиев Посад Московской области, где познакомится с экспозициями музея-усадьбы «Абрамцево», Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника и музея Богородской игрушки, а также с архитектурным ансамблем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

25 января туристский форум «Такая разная Греция» продолжит работу в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино (Москва, улица Николоямская, 1). В 11:00 директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова откроет пленарное заседание.

В работе примут участие директор офиса министра туризма Греции Ангелика Хондроматиду, руководители туристских администраций 25 регионов России, руководство Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России, генеральный директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин, заведующий кафедрой туризма Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Ткалич, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

«В рамках мероприятия также пройдут презентации российских и греческих регионов, рабочие встречи и переговоры, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между российскими и греческими субъектами туристского рынка», - добавляется в сообщении.