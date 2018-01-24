РИАМО - 24 янв. Мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале ТВЦ ответит на вопросы москвичей в среду, он попросил горожан присылать ему вопросы с помощью формы на официальном сайте мэра.

«В среду в 20:00 отвечу на вопросы москвичей в прямом эфире ТВЦ. Присылайте вопросы», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

На официальном сайте мэра столицы уточняется, что задать вопросы можно с помощью специальной формы. Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Также можно прикрепить видеоматериалы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте мэра или на телеканале ТВЦ в среду в 20:00.