РИАМО - 23 янв. Восьмого февраля в Подмосковье жители смогут посетить приемные различных региональных ведомств по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении администрации губернатора Московской области.

«Согласно утвержденному губернатором Московской области графиком проведения в 2018 году тематических приемов граждан 8 февраля 2018 года с 10:00 в приемной правительства Московской области, в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области <…> состоится тематический прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в сообщении.

Прием жителей пройдет также в Госжилинспекции Московской области, в органах местного самоуправления муниципальных образований и общественных приемных исполнительных органов государственной власти Подмосковья в муниципалитетах.

На тему ЖКХ с гражданами пообщаются министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, главы муниципалитетов, руководители администраций и их заместители, другие уполномоченные лица. Жители также смогут задать свои вопросы представителям управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора региона.