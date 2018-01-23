РИАМО - 23 янв. После проверок Госжилинспекции Московской области дома в Реутове, Красногорске и Балашихе перестали «отапливать улицу», сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управляющие компании в трех городских округах Подмосковья исполнили предписания Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений законодательства об энергоэффективности и энергосбережении. Мероприятия, которые способствовали закрытию тепловых контуров многоквартирных домов, были проведены в Реутове, Красногорске и Балашихе», - сказал руководитель надзорного органа Вадим Соков.

В доме №28 на Комсомольской улице в Реутове были выявлены сразу пять причин нарушения теплового контура. Неплотно закрывались наружные и этажные двери, многие доводчики и дверные пружины были неисправны, на трубах горячего водоснабжения недоставало теплоизоляции. Управляющей компании «ЦС Сервис» пришлось устранить нарушения за 4 дня.

В доме №4/3 по улице Геологов в Красногорске управляющая компания «НКС» установила фурнитуру на окнах и входных дверях, а двери выходов на пожарные лестницы всех этажей укомплектовала пружинами и уплотняющими прокладками. Кроме того, УК пришлось исполнить предписание об уборке замусоренных лестничных клеток.

В доме №6 на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха управляющая компания «Регион-Строй» выполнила требования энергетической эффективности, обеспечив плотный притвор дверей подъездов и переходных балконов.

«Нарушенный тепловой контур многоквартирного дома способствует тому, что вместо подъездов «отапливаются» улицы. Сквозняки и низкая температура в подъездах повышают риск заболевания жителей. К тому же перерасход ресурсов означает еще и повышению размера коммунальных платежей. Поэтому управляющие компании должны регулярно проводить осмотры мест общего пользования», - заявил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Следить, чтобы в подъездах плотно закрывались окна и двери, находились в исправности все самозакрывающие устройства и фурнитура, стекла были целыми. При этом выявленные нарушения подобного рода необходимо устранять в предельно сжатые сроки.