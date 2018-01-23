РИАМО - 23 янв. Рабочие приступили к строительству двух новых жилых домов в подмосковном Домодедове, объекты планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства двух жилых домов №1 и №2 по адресу: городской округ Домодедово, микрорайон Центральный, Каширское шоссе», - сказал начальник надзорного ведомства Руслан Тагиев.

Согласно проекту, жилой дом №1 рассчитан на 280 квартир, среди которых 128 однокомнатных, 112 двухкомнатных, 40 трехкомнатных. Односекционный 12-этажный дом рассчитан на 55 квартир, среди которых 22 однокомнатных, 22 двухкомнатных, 11 трехкомнатных квартир.

Общая площадь новостроек составит 32,81 тысячи квадратных метров, площадь квартир –17,99 тысячи квадратных метров. Предусмотрено строительство подземной автостоянки на 100 машино- мест, на кровле которой разместятся спортивные и детские площадки. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«На придомовой территории будут оборудованы места для парковки автомобилей, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Планируемый срок завершения строительства – четвертый квартал 2019 года», - уточняется в сообщении.

По словам Тагиева, надзор за строительством данного объекта ведет отдел №7 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор.