РИАМО - 23 янв. В Москве и Московской области пользователи соцсетей увидели необычное оптическое явление – гало, которое создает ощущение наличия трех солнц на небе.

«Вот такая красота была на небе», - написала в своем профиле в Instagram пользователь piltiay.

Также Георгий Дауров в Facebook написал, что необычное явление смотрелось вокруг солнца потрясающе.

«Только что я видела почти полное гало!!! В Москве!!!», - поделилась своими впечатлениями в Facebook Татьяна Федотова.

Гало – оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километров.

При наблюдении гало необходимо закрывать солнце каким-либо предметом или хотя бы рукой, чтобы не повредить глаза. Желательны темные очки, поскольку отдельные элементы гало бывают ослепительно яркими.