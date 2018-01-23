РИАМО – 23 янв. Особняк фабриканта и банкира Рябушинского войдет в состав Третьяковской галереи, там планируют создать музей, сообщает во вторник ТАСС.

«Я публично заявляю, что в состав Третьяковской галереи войдет еще одно здание, в котором будет создан еще один музей. Это бывший особняк Рябушинского», - сказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она также объяснила, что в этом доме, расположенном в Москве в Голутвинском переулке, жила семья Павла Михайловича Третьякова.

«Мы сейчас начинаем работу над концепцией музея, посвященного частному собирательству в Москве», - отметила Трегулова.

По ее словам, после подготовки концепции будет создан проект реконструкции, затем наполнение нового музея «материалом» и его открытие.

Руководитель галереи также пояснила, что имущественные отношения, связанные с особняком, также сейчас находятся в процессе оформления.

«Но хорошая новость состоит в том, что, помимо особняка, мы получили и финансирование в создание этого музея. Это частные деньги», - отметила Трегулова.