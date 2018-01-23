РИАМО – 23 янв. Глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов призвал предпринимателей города активно голосовать на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Мы призываем всех предпринимателей принять участие в голосовании 18 марта и обеспечить эту возможность всем работникам, используя при этом конституционное право агитировать сограждан за участие в выборах», - сказал Платонов.

Представители МТПП также попросили бизнесменов разъяснить своим подчиненным важность участия в выборах президента.

«Запрещено заставлять работников и потребителей участвовать в выборах президента против их воли», - добавил Платонов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.