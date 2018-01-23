РИАМО - 23 янв. Доход в столичный бюджет от проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» составил около 14 миллиардов рублей, сообщил РИАМО во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

«Поступления от проведения международного фестиваля «Путешествие в Рождество» в бюджетную систему Москвы составят порядка 13,7 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что практически каждый рубль, инвестированный городом, принес порядка 15 рублей.

Всего на площадках фестиваля за время его проведения побывали более 14 миллионов человек.

Как добавила пресс-служба департамента, с 2010 по 2017 год поступления в бюджет Москвы от туризма и проведения фестивалей в номинальных ценах выросли в три раза, в сопоставимых ценах – на 79%.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 22 декабря по 14 января на 83 площадках в центре города и во всех округах. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались с горок, смотрели на арт-объекты и дегустировали праздничные блюда. Главными событиями «Путешествия в Рождество» стали театральные постановки.