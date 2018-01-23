РИАМО – 23 янв. Отсутствие российских спортсменов в списке приглашенных для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил, сообщает во вторник ТАСС.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», - говорится в заявлении МОК со ссылкой на руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Согласно заявлению в будущем могут быть запущены антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в пул спортсменов, рассматриваемых для приглашения.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.