РИАМО - 23 янв. Три станции глубокого заложения – «Нижняя Масловка», «Шереметьевская» и «Ржевская» – построят на Большой кольцевой линии столичного метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главы ведомства, сейчас на станции «Нижняя Масловка» завершено сооружение всех тоннелей и двух наклонных ходов (эскалаторных тоннелей). Работы идут на глубине 65 метров.

«Нижняя Масловка» строится под площадью Бутырская Застава. С нее можно будет пересесть на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии или выйти в город на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала», - сообщил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Единственный вестибюль станции «Шереметьевская» будет расположен с восточной стороны станционного комплекса, между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи. В противоположном конце центрального зала пассажиры смогут пересесть на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии.

Из западного вестибюля станции «Ржевская» можно будет выйти на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в подземный переход. Из восточного вестибюля – к железнодорожной платформе «Ржевская».

Строительные работы сейчас проходят на всех участках Большой кольцевой линии, отметил Бочкарев.